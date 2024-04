Foxconn, ricavi in calo del 9,6% nel primo trimestre

(Teleborsa) -, il più grande produttore di elettronica a contratto del mondo e il più grande assemblatore di iPhone di Apple, ha registrato unpari a 1.322 miliardi di dollari taiwanesi (circa 38 miliardi di euro) nel2024, in diminuzione del 9,6% su base annua e del 28,9% si base trimestrale.c'è stato un calo del 20,9% su base annua, auna diminuzione del 12,3% e auna crescita dell'11,8%.La società taiwanese spiega che il secondo trimestre rimane tradizionalmente un periodo non di punta e i principali prodotti stanno entrando in un periodo di transizione tra vecchi e nuovi prodotti. La visibilità per il secondo trimestre è "approssimativamente in linea con le attuali aspettative del mercato". Leprevedono unasia su base trimestrale che su base annua.