Manovra, Gualtieri: plastic tax solo su oggetti usa e getta

(Teleborsa) - Laprevista dalla Manovra di bilancio "ma è un'imposta che ha l'obiettivo di disincentivare l'utilizzo di prodotti monouso". Il ministro dell'Economia,, ha chiarito in occasione di un convengo sull'"Non è una tassa sulla plastica - ha detto - materiale di cui difficilmente si riesce a fare a meno, ma punta a limitare l'uso di quegli oggetti che usi una sola volta e che poi restano nell'ambiente.".Gualtieri ha quindi sottolineato che il Governo ha intenzione di introdurre "anche un incentivo per l'innovazione dei processi produttivi che sostenga la" che non saranno soggette alla plastic tax. Per il ministro dell'Economiaedcircolare rappresentano "unache ci può dare un futuro più ricco e più giusto. La sfida è quella della sostenibilità che ha nella circolarità il suo pilastro. L'economia circolare non è solo una questione di gestire meglio i rifiuti - ha detto - ma è molto di più, è un concetto che non si può realizzare se non si intreccia in una relazione più profonda. Noi l'abbiamo messa al centro della nostra azione"."Nel rilancio dello strumento poderoso che si chiamaper interventi a favore del sostenibilità e della circolarità dell’economia".Spiegando glimettere a puntoche però sterilizzasse anche le clausole di, Gualtieri ha rilevato che "ci siamo trovati di fronte a un'eredità difficile e conti molto salati, in 23 giorni abbiamo sterilizzato 23 miliardi di Iva" e questo senza ricorrere a "tagli lineari su scuola e ricerca, non tagliamo un euro a questi settori".Quanto al confronto con l'Europa sulla Manovra, Gualtieri ha spiegato che "all'UE abbiamo detto con chiarezza che le, in questa fase di rallentamento dell'economia non possiamo fare una manovra restrittiva. Quindi abbiamo fatto una manovra espansiva e per questo abbiamo deciso di usufruire al massimo della flessibilità prevista dalle regole".