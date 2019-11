Lufthansa: le "precondizioni" per entrare nella Newco Alitalia

(Teleborsa) - I contorni della proposta avanzata daper fare parte del nuovo corso dicominciano a definirsi dopo il vertice che si è tenuto ieri a Francoforte con, a capo della cordata per la creazione della Newco. La compagnia aerea tedesca avrebbe dettato le condizioni per tramutare la partnership commerciale in equity con una partecipazione del 15% o poco più.Disposta ad accollarsi i costi dell’uscita dall’alleanzaper entrare in, anche se resta da capire, Lufthansa chiede espressamente l’attivazione di un piano di ristrutturazione relativo a flotta, personale e network. Il capitolo degli esuberi, indicativamente tra 2.700 e 2.800 unità su oltre 11mila addetti, resterebbe a carico del governo italiano.Mentre la riduzione della, e l’impiego di soli Airbus, sia per il medio raggio (che punterebbe decisamente su Linate per collegare l’Europa) che sul lungo raggio, partner appunto di Star Alliance.Queste le premesse,, compreso il taglio delle rotte di lungo raggio non remunerative, per prendere in considerazione l’ingresso come azionista. Condisposta ad arrivare al 35% del capitale,, per arrivare un azionariato completamente privato. I prossimi giorni saranno dedicati alla valutazione dei contenuti della proposta e alla stesura dei preliminari., che prenderà atto delle decisioni della compagnia aerea tedesca. Dietro l’angolo resta, che al momento non ha fornito controproposte.