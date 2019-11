Manovra, dopo bollinatura Ragioneria inizia iter in Parlamento

(Teleborsa) - Prosegue, non senza ostacoli, il cammino della primagiallorossa (del valore di circaina quanto stimato dal Dpb circa 16 milioni, die incentrata sulla sterilizzazione delle clausole Iva che da sole valgonouro) che dopo la bollinatura della Ragioneria dello Stato è pronta per iniziare questa settimanaUna delle misure senza dubbio più discusse è laAmmonta ail gettito previsto dallo Stato con l’aumento delle tasse sulle auto aziendali inquinanti che salirà fino al 2022, quando raggiungerà i 378 milioni per poi scendere aSecondo i dati della relazione– nella quale si ricorda che circa il 25% delle auto individuate è escluso dall’aumento perché è in uso a rappresentanti - i veicoli immatricolati nel 2018 e intestati a partite Iva sonoper circa 43mila di questi la tassa passa dal 30% al 100% e per circa 754mila passa al 60%. La misura, già ammorbidita,– Mantenere al 10% e non portare al 15% la cedolare secca sugli affitti a canone concordato determinerà per lo Stato una perdita di gettito dIntanto, a rendere ilci pensano le polemiche interne ed esterne alla maggioranza sul pacchetto di interventi fiscali che dovrebbe garantire fino aOltre ai 3-4 miliardi dei risparmi derivanti dae dal reddito di cittadinanza, più diProprio la discussa misura sulla plastica è infatti finita sotto illeader di Italia Viva mentreIl ministro dell’Economia,, prova a richiamare all’ordine la maggioranza: “Dovremmo evitare di fare opposizione al posto di Salvini”, ha detto evocando il leader del Carroccio che fa sapere che in Parlamento è pronto a dare battaglia.