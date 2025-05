Commercialisti, Cataldi (Giovani): “Riforma ordinamento professionale è la priorità”

(Teleborsa) -lasciando da parte ogni dinamica che possa rallentarne l’iter. È quanto richiesto dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contab– affermapresidente UNGDCEC – che l’unico obiettivo è quello di favorire la prosecuzione della riforma del nostro ordinamento. Non intendiamo entrare nel merito delle questioni legate al rinnovo della governance nazionale: non ci interessano e non devono in alcun modo interferire con un processo atteso da tempo da tutta la categoria”.Dopo un lungo confronto tra Ordini e sigle sindacali e l’approvazione definitiva del testo da parte del Consiglio Nazionale, il provvedimento è pronto per affrontare la fase parlamentare. È questo, secondo l’Unione,Tuttavia, riteniamo che oggi la priorità assoluta sia quella di avviare l’iter legislativo. Eventuali modifiche o correttivi potranno e dovranno essere valutati in quella sede, ma ciò che conta ora è non fermarsi”.L’Unione ribadisce il proprio sostegno a una riforma che introduce significativi avanzamenti rispetto all’attuale assetto normativo, a partire da una più attenta considerazione dei giovani colleghi e da una ridefinizione delle competenze professionali, più in linea con le esigenze del mercato. “Abbiamo già espresso in passato le nostre osservazioni – ricorda Cataldi – alcune delle quali risultano già superate dal testo attuale, come il prolungamento del mandato a cinque anni o la questione del terzo mandato. Per le altre, continueremo a offrire il nostro contributo, con spirito costruttivo”.Il presidente dell’UNGDCEC conclude con un appello all’unità della categoria:Mettiamo al primo posto l’interesse collettivo: abbiamo bisogno di una nuova legge, aggiornata, che sostituisca il D.Lgs. 139/2005. L’iter deve partire subito, ma non deve in alcun modo interferire con le scadenze naturali dei mandati degli Ordini Territoriali e del Consiglio Nazionale. I rinnovi devono seguire il loro corso ordinario, senza influenze o strumentalizzazioni”.