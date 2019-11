Il comparto viaggi e intrattenimento effervescente (+2,09%)

settore viaggi e intrattenimento a Milano

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza del, che rimbalza di 6 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 45.585,3, dopo un esordio a 44.792,8.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,96%.Tra ledi Piazza Affari, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,81%.