Buongiorno dalla Borsa 24 giugno 2025 - [video]

, con ilche mostra una plusvalenza dello 0,89%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 21.856,33 punti.amplia la performance positiva dell'1,14% e chiude a 38.790,6 punti. Brilla, in aumento dell'1,64%, chiude a 10.213,6 punti., al pari delle principali Borse Europee che trattano in positivo. Incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,92%;avanza dello 0,47%; in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,73%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +3,59% sul precedente. Bene, con un rialzo del 2,78%.Stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia consumatori. Domani, in Spagna, sarà pubblicato il PIL. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove, previsto sempre domani nel pomeriggio.