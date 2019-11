ArcelorMittal, Conte prepara battaglia in tribunale

(Teleborsa) - Stallo del Governo nellaDopo che il colosso franco-indiano ha rinviato il deposito dell'atto di recesso,attende le mosse delDovrebbero vedersi entro la settimana ma lNell'attesae, al contempo,Mentre sull'ex Ilva soppesa ogni possibile soluzione,, un mix di misure e investimenti per dare risposte più complessive alla città. Rimane da capire se ci sono ancora margini per unaUn'eventualità che se dovesse presentarsi non coglierà Conte impreparato.Intanto in settimana arriverà il. Sul tavolo del governo c'è ancora un amplissimo ventaglio di strumenti. Incluso loanche se in versione "soft" per convincere i dissidenti M5s a votarlo. Ma lo scudo è l'ultimo tassello, ha spiegato Conte. Prima c'è da risolvere ilSul tavolo del governo c'è la possibilità di agire sulla leva fiscale, di far intervenire Cassa depositi e prestiti e di concedere uno sconto sull'affitto degli impianti, anche se secondo alcune fonti governativei.Sul fronte degli, c'è chi ipotizza diMa solo a patto che gli indiani prendano precisi impegni sulla produzione dell'acciaio nei prossimi anni.Nonostantei abbia frenato, anche la, magari transitoria, rimane una strada aperta.In tale contestoha proposto loUna misura che se andasse ai voti, ha fatto sapere, rischierebbe di aprire la crisi di governo.