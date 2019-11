Manovra, Istat: 132mila bambini non vanno al nido, costi eccessivi

(Teleborsa) - Neldei genitori di bambini di 0-2 anni non iscritti al nido dichiara di non averlo fatto. Lo afferma l'Istat in occasione di un'audizione sulla manovra nelle commissione Bilancio di Camera e Senato, sottolineando che, la maggior parte residente al(il 61,9% del totale Italia), mentre quelli residenti alsono rispettivamente ildel totale". Sulla base della rilevazione sulle spese delle, prosegue l'Istituto, "ilmedio annuo che deve sostenere una famiglia per il servizio di asilo nido era di circa, e sale aL'Istat fornisce anche un i, oltre che delle multinazionali estere. Nelle imprese appartenenti al settore della(pari allo 0,4% delle imprese italiane manifatturiere). Si distribuiscono sul territorio inimpiegano quasi 30 mila addetti, presentano un fatturato superiore a oltree arrivano a produrre oltredi valore aggiunto ossia lo 0,28% del valore aggiunto nazionale.Lea controllo estero che operano in Italiaimpiegano il 7,9% degli addetti delle imprese industriali e dei servizi (oltre 1,3 milioni di occupati), contribuiscono aldel valore aggiunto (circa 120 miliardi di euro) e al 18,5% del fatturato. Le prime cinque regioni italiane per rilevanza dell`attività delle Multinazionali estere sono:. In esse si concentra quasi ildegli addetti (68,5%) e circa i(76,0%) realizzato In Italia dalle imprese nazionali a controllo estero.L'Istituto di statistica, sottolinea inoltre come nel complesso i"generano undel debito di imposta (+0,2%) accompagnato da una redistribuzione del carico fiscale a vantaggio delle imprese più piccole e meno strutturate, e dei settori delle costruzioni e dei servizi (a esclusione del commercio)".Infine,rileva che le te lo sgravio previsto dalla manovra con il taglio del cuneo fiscale rappresenterebbe quindi l'