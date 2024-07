Landi Renzo, il CdA ha approvato la manovra finanziaria

Landi Renzo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, havolto a stabilizzare la struttura patrimoniale e assicurare all'azienda le risorse necessarie all’implementazione del nuovo piano industriale, di durata quinquennale.Nel dettaglio, la manovra approvata si articola lungo: un aumento di capitale sociale di 20 milioni di euro riservato a Invitalia, che vedrà l’ingresso nell’azionariato di Landi Renzo del Fondo salvaguardia imprese, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), e gestito da Invitalia stessa; un aumento di capitale in opzione per complessivi massimi 25 milioni di euro garantito fino a 20 milioni dal socio di maggioranza GBD – Green by Definition; e una rimodulazione del profilo di rimborso dell’indebitamento finanziario a medio-lungo termine esistente nei confronti delle banche finanziatrici.Il Consiglio ha quindi approvato la Manovra Finanziaria, dandoal Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, a sottoscrivere i documenti rilevanti nel contesto della rimodulazione degli accordi con il ceto bancario ed a compiere quanto necessario per dare esecuzione alla stessa.