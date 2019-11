Il comparto media dell'Italia si muove verso il basso (-1,83%)

indice media italiano

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 11.305 perdendo -205,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 223, dopo un avvio di sessione a 228.Tra i titoli adell'indice media, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,18% sui valori precedenti.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,40%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,08%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,63%.Si concentrano le vendite sul, che soffre un calo dell'1,53%.