CFO Award: premiate Enel, Terna e Snam

(Teleborsa) -e altri sono stati premiati al, primo premio in Italia dedicato ai Direttori Amministrativi e/o Finanziari che si sono distinti per qualità, intuizione, professionalità e spirito di squadra.Il premio, giunto quest'anno alla quarta edizione, è stato(Independent international consulting firm) e ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi Finanziari)per "dare risalto al ruolo strategico del CFO nell'affrontare la complessità del sistema economico", come ha spiegato, Partner di Accuracy.per la categoria società quotate sull'MTA:, eè stato premiato per aver ", presentato a livello internazionale come modello di riferimento per la finanza sostenibile, riconosciuto dai mercati e da istituzioni mondiali tra cui le Nazioni Unite";invece per "avere per aver gestito l'".Per la categoria società non quotate il premio è andato a"per avere per aver sviluppato un sistema di c, fondamentali per l'operazione di delisting e per l'".Nella categoria società quotate all'AIM il premio è andato a, "per aver reso possibile, armonizzando gli assetti aziendali da un punto di vista economico, contabile, finanziario e procedurale., è stato premiato per la categoria società Elite "per aver, coinvolgendo il personale nello sviluppo del business e nella valorizzazione delle diverse professionalità, mantenendo costantemente una visione strategica e collaborando attivamente con tutte le funzioni aziendali".Quest'anno sono inoltre stati consegnati due riconoscimenti speciali. A essere premiati sono stati, "per avernell'ambito della propria funzione lavorativa, con un nuovo approccio volto a semplificare la struttura societaria" e"per aver, riuscendo a portare a termine investimenti chiave, nonostante lo sfidante scenario reddituale di partenza".