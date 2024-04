Snam, Fabrizio Rutschmann è il nuovo Chief People & Corporate Services Officer

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha comunicato chedel gruppo, Dirigente con Responsabilità Strategiche a diretto riporto dell'Amministratore Delegato Stefano Venier.Nel suo percorso professionale, Rutschmann ha ricoperto, maturando un'esperienza consolidata in realtà industriali di primo piano in Italia e all'estero.Laureato in Amministrazione Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, con una specializzazione ottenuta presso l'Università SDA Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera in, per poi ricoprirein. Prima di entrare in Snam, è stato Chief Human Resources & Organization Officer di, nell'ambito del quale è stato anche Board of Directors member and Strategy Committee Chair di Oman Cable Industries.