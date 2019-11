Leonardo, consegnato primo elicottero Aw169M a Guardia di Finanza

Leonardo

(Teleborsa) -ha consegnato il primo dei 22AW169M destinati alla Guardia di Finanza. La consegna, effettuata dallo stabilimento Leonardo di Vergiate il 12 novembre, rientra nel, che prevede la fornitura di 22 elicotteri di questo modello.Il contratto prevede inoltre unche potrebbe essere esteso in futuro per ulteriori servizi dal valore aggiuntivo di 100 milioni di euro. gli AW169M saranno impiegati, per diversi compiti tra cui pattugliamento in qualità di polizia del mare, controllo del territorio per esigenze di polizia economico-finanzia, concorso nell'ordine pubblico, nel soccorso e, in generale, per un'ampia gamma di missioni di sicurezza.La consegna di tutte le macchine è prevista entro il 2024.