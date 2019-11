Manovra, Pd presenta pacchetto di 20 emendamenti. Zingaretti: Italia ce la farà

(Teleborsa) - Ilin commissione Bilancio del Senato. Sono molti i temi sui quali il Partito democratico chiede di intervenire e vanno dalla, da, oltre a numerose. Per il capogruppo del Pd in Senato,, si tratta di un pacchetto che "mantiene i saldi invariati". Marcucci ha aggiunto che "la polemica di una manovra delle tasse è una baggianata: le nuove imposte sono solo il 5%" delle misure della manovra.Secondo il"il messaggio da fare arrivare alle imprese e ai cittadini e al mondo è che a questo punto possiamo dire che l'Italia ce la farà. Il pericolo è stato sventato. C'è un indirizzo nuovo utile a costruire speranza e futuro per il paese". Nel corso di una, Zingaretti ha aggiunto che "questa manovra mette in sicurezza il Paese, dà all'Italia la credibilità internazionale perché è concordata con le istituzioni europee: l'Italia torna a essere un Paese credibile perché fa i conti con i propri problemi. E' palese il nuovo indirizzo nelle scelte che si stanno compiendo fondato su sviluppo, crescita ed equità".Per ilquesto pacchetto è "la sintesi di una molte di emendamenti per migliorare la direzione di marcia che la manovra ha intrapreso". Il relatore ha sottolineato di aver "accolto con favore l'apertura del governo sulle modifiche alla plastic tax e le auto aziendali" e si è detto ". Sono certo - ha affermato - che consegneremo al Paese una manovra che scongiura l'aumento delle tasse e prova a invertire la rotta della crescita".Tra le proposte di modifica del Pd ci sono anche. Susi interviene su fondo affitti, medici specializzati e Fondo non autosufficienza. In particolare, sul congedo per i neo papà il Pd (con una proposta a firma Valeria Fedeli) chiede di aumentare da 7 a 10 i giorni il congedo parentale obbligatorio per il 2020. Quanto alle nuove tasse, oltre alla plastic tax e le auto aziendali, il Pd chiede di intervenire anche sulla cosiddetta sulla sugar tax e sollecita interventi per contrastare il dissesto idrogeologico, come misure ad hoc per Venezia. Un: dal debito ai trasporti, da scuole e strade alle risorse per i Comuni. Sulle imprese, infine, il Partito di Nicola Zingaretti, chiede il potenziamento delle risorse per la Nuova Sabatini per le Pmi, per il Fondo di garanzia per l'accesso al credito per le Pmi, la riduzione degli oneri per l'accesso al credito e il rafforzamento dei Confidi.