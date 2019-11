USA, fiducia consumatori in calo per quarto mese consecutivo

(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dei consumatori americani.. La statistica è inferiore alle aspettative degli analisti che erano per 127 punti.Nello stesso periodo l'indice sullaè sceso a 166,95 punti dai 173,5 precedenti, mentre l'indice sulleè cresciuto a 97,9 punti da 94,5.Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGoup., guidata da un abbassamento della valutazione dei consumatori sulle attuali condizioni commerciali e occupazionali - ha affermato, Senior Director of Economic Indicators presso The Conference Board - . Il calo dell'indice di situazione attuale suggerisce che la crescita economica nell'ultimo trimestre del 2019 rimarrà debole. Tuttavia, le aspettative a breve termine dei consumatori sono migliorate modestamente e la crescita all'inizio del 2020 dovrebbe rimanere intorno al 2%.".