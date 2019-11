L'indice dei beni personali italiano viaggia molto alto (+1,77%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna l'1,77%, dopo la chiusura di ieri a quota 82.837,6.L'intanto guadagna lo 0,84%, dopo un inizio di seduta a quota 1.062.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni per la casa, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,66%.Buona performance per, che cresce dell'1,69%.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,02% sui valori precedenti.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,63%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,27%.Tra ledi Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,01%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,94%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,04%.