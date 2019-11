Appuntamenti e scadenze del 29 novembre 2019

Bb Biotech

Zucchi

(Teleborsa) -Credito al Credito 2019 - Il convegno, promosso dall'Abi, si svolge a Milano e coinvolge autorevoli esperti di Istituzioni, banche, imprese e le principali Associazioni di Imprese e dei Consumatori, per approfondire gli ultimi dati sul credito erogato e le iniziative di sostegno dell’industria bancaria al mercato retail e delle PMIWorkshop "Labour market analysis: new opportunities with administrative data" - Banca d'Italia e INPS organizzano a Roma il workshop dove presenteranno il proprio lavoro studiosi che hanno usato estensivamente i dati amministrativi di diversi paesi europei per l’analisi del mercato del lavoroBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriStati Uniti - Chiusura anticipata della Borsa di New YorkTesoro - Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive