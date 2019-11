Francia: PIL 3° trimestre stimato a +0,3%, in linea attese

(Teleborsa) -Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE),come nel secondo trimestre e come indicato dal mercato.Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato un +0,4% dal +0,2% rilevato in precedenza.L'import è aumentato dello 0,7% (da -0,3%) mentre le esportazioni sono scese dello 0,1% (da -0,2%).. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) nel mese di ottobre si è registrata una variazione positiva dello 0,2% dopo il calo dello 0,3% segnato a settembre. Il dato delude le attese degli analisti che erano per un +0,3%.