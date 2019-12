Dl Fisco, dopo maratona di 14 ore via libera della commissione

(Teleborsa) -Dopo 14 ore di lavori, incassato il mandato al relatore, il testo può passare all'Aula per la discussione generale che, inizialmente prevista per questa sera, slitta a domani.Il provvedimento che verrà esaminato domani dall'Assemblea, in prima lettura, scade il 25 e, pertanto,Nel corso della lunga maratona notturnacon ilUna norma che non piace neanche a. "L'emendamento che riscrivedepositato ieri sera dal Governo, se da un lato affronta alcune delle criticità che avevamo evidenziato in audizione, dall'altro vanifica questi miglioramenti, estendendo ulteriormente l'ambito applicativo delai reati tributari – dice Confindustria –. È unche moltiplica le sanzioni sulle stesse fattispecie. La confisca allargata resta comunque un'anomalia, perché estende misure eccezionali pensate per la criminalità mafiosa a reati di natura completamente diversa e i correttivi apportati vengono completamente annullati dall'intervento in tema di responsabilità 231".In mattinata la discussione ha visto anche lache hanno abbandonato i lavori della commissione in segno diAltro punto di scontro all'interno della maggioranza ilAnche in questo caso"La decisione di rinviare l'applicazione della spazzacorrotti per equiparare le regole di trasparenza tra partiti e fondazioni è un clamoroso errore che la commissione ha fatto nottetempo col voto favorevole di M5s, Pd e Leu e il voto contrario di Italia Viva", scrive su Twitter ilParole rilanciate dache aggiunge: "Di giorno sui social fanno i moralisti, di notte in commissione salvano le loro fondazioni".