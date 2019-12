In flessione il comparto media dell'Italia (-0,92%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Mondadori

Rai Way

small-cap

Sole 24 Ore

Triboo

Class Editori

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per l', che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'Ilha aperto a quota 11.832,1, in diminuzione dello 0,92% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 220.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,13% sui valori precedenti.Pesante, che segna una discesa di ben -2,08 punti percentuali.Tra ledi Milano, retrocede il, con un ribasso dell'1,39%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,30%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%.