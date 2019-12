Andamento positivo per il comparto beni industriali a Milano (+1,22%)

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

listino principale

CNH Industrial

Prysmian

Leonardo

mid-cap

Datalogic

ASTM

Interpump

small-cap

Piovan

Bastogi

Biesse

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 35.915, e si è poi portato a quota 35.804,9, in aumento dell'1,22% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 943, dopo aver avviato la seduta a 940.Nel, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,88%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,48%.In luce, con un ampio progresso dell'1,13%.Tra leitaliane, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,26%.Brilla, con un forte incremento (+2,08%).Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,59%.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,39% sui valori precedenti.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,73%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,22%.