Gamenet, Apollo Management IX lancia OPA oblbigatoria

Gamenet Group

(Teleborsa) - Ai sensi dell’art. 102, comma 1, del Testo Unico della Finanza (il “TUF”) e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti,, una società costituita per conto dei fondi gestiti da, unitamente ad Apollo Global Management Inc. e alle sue controllate, annuncia che si sono verificati i requisiti per ilsulla totalità delle azioniin circolazione che non siano già di titolarità dell’Offerente.L’OPA Obbligatoria riguarda ladi Gamenet, società quotata sul Segmento STAR del MTA di Borsa Italiana ad esclusione delle azioni già di titolarità dell’Offerente e delle azioni proprie detenute dall'Emittente, mentre sono incluse le azioni proprie a servizio del Piano di Stock Option nel caso di esercizio.Sono già, rappresentative delsociale emesso e in circolazione e l’Emittente detiene, rappresentative delsociale di Gamenet Group alla data odierna. La Partecipazione di Maggioranza e le Azioni Proprie sono escluse dall’OPA Obbligatoria, mentre sono aggiunte le massime, qualora i beneficiari delle proprie opzioni prima della chiusura del Periodo di Adesione.L’ha, pertanto, ad oggettoGamenet Group, senza indicazione del loro valore nominale, oltre a massime 1.500.000 azioni.