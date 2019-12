Dl Taranto, sgravi per chi assume esuberi del polo siderurgico

(Teleborsa) -e unche potranno usufruire diper la diagnosi precoce di malattie legate all'inquinamentoSono alcune delle novità previste nellachiamato anche "Cantiere Taranto", che il governo sta mettendo a punto e che, nelle intenzioni della maggioranza, dovrebbe essere approvato prima di Natale.Il dl è composto da, tutti ancora al vaglio dei tecnici, che hanno come obiettivo principe ladella città, con un nuovo Sito di interesse nazionale che comprenda anche l'area di Statte e un nuovo commissario per la bonifica.Sulci sono diverse ipotesi allo studio, compreso quello dellodel polo siderurgico, ma anchee di. Prevista anche lanei confronti dell'amministrazione straordinaria.Oltre al fondo da 50 ml dedicato ai lavoratori ex Ilva, il dl mette sul piatto ancheda destinare in particolare alla demolizione delle strutture abusive della Città vecchia e un fondo per la valorizzazione delle bande e delle orchestre della città. Si prevede anche diLa riconversione del territorio è pensata in chiave green e prevede anche lae e per la, con un finanziamento di 9 milioni l'anno per tre anni.Previsto anche un, mentre a supporto delle tradizioni del territorio danneggiate dalle crisi siderurgica potrebbe arrivare anche un finanziamento ad hoc.