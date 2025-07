ex-Ilva, vertice al Mimit con Urso e Pichetto per decarbonizzazione stabilimento

Snam

(Teleborsa) - Si è tenuto stamattina presso la sede del MIMIT , a Palazzo Piacentini, unfra il Ministroed il Ministro, per discutere dell'necessario per il piano di decarbonizzazione dell’Uncui erano stati invitati anche l’amministratore delegato di, ed i rappresentanti degliNel corso della riunione sono statedi approvvigionamento di gas, sia in relazione alla realizzazione dei, sia degli(Direct Reduced Iron) essenziali per garantire l’autonomia strategica del nostro Paese.L’incontro si è svolto in vista dell’elaborazione dele precede di pochi giorni la, alla quale parteciperanno tutte le amministrazioni, nazionali e locali della Puglia, coinvolte nella sottoscrizione dell’interistituzionale per la decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto.E mentre si esaminano, da un lato, le opzioni per la decarbonizzaizone degli stabilimenti tarantini e si attende il via all'accordo di programma con gli Enti locali,in Amministrazione Straordinariacon i gruppi internazionali interessati,ed altri partner, qualiindividuare. Resta ovviamente centrale, in questa fase, il tema delle condizioni necessarie per il futuro del polo siderurgico di Taranto ed in particolare del progetto del rigassificatore, considerato un’infrastruttura strategica per il percorso di decarbonizzazione dell'impianto.