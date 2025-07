Ex Ilva, per Urso giornata di interlocuzioni

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,ha avuto oggi colloqui bilaterali con il Presidente della Regione Liguria, Marcoe con il Sindaco di Genovain merito allo sviluppo del polo siderurgico ligure.Nel corso dei due confronti telefonici, il Ministro Urso - spiega la nota - ha illustrato i contenuti del nuovo Piano Siderurgico Nazionale, che traccia la transizione verso una siderurgia sostenibile attraverso l’adozione di forni elettrici e la realizzazione di impianti DRI (Direct Reduced Iron) al fine di ridurre le emissioni e rafforzare la competitività del comparto.Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all’approfondimento delle potenzialità del sito ex Ilva di Genova-Cornigliano, così come di quelle dei vicini stabilimenti di Novi Ligure (AL) e Racconigi (CN).I colloqui odierni hanno avuto luogo in vista della riunione ad oltranza convocata al Mimit per martedì 8 luglio, con la partecipazione di tutte le amministrazioni - nazionali e locali della Puglia - coinvolte nella firma dell’accordo di programma pern merito alle prospettive relative al polo siderurgico piemontese, con particolare riferimento agli stabilimenti ex Ilva di Novi Ligure (AL) e Racconigi (CN).Il confronto segue i contatti odierni del Ministro Urso con il Presidente della Regione Liguria,anche in vista della riunione ad oltranza convocata al Mimit per martedì 8 luglio, alla quale parteciperanno tutte le amministrazioni - nazionali e locali pugliesi - coinvolte nella firma dell’accordo di programma per la decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, sito strategico anche per gli impianti ex Ilva presenti in Piemonte e in Liguria.