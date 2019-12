Rialzo controllato per l'indice dei beni personali italiano (+0,56%)

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Moncler

Ftse SmallCap

Titanmet

Safilo

Bialetti Industrie

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con ilIlha aperto a 85.116,3, in recupero dello 0,56%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,23% a 1.054.Tra le azioni più importanti dell'indice beni per la casa di Milano, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,05%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,00%.Decolla, con un importante progresso del 3,42%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,27%.