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Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo guadagna l'1,47% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 117.131,57 punti.
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