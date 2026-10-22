Milano
17:14
48.367
-2,57%
Nasdaq
17:15
29.060
-2,56%
Dow Jones
17:15
52.661
-0,37%
Londra
17:15
10.718
-0,33%
Francoforte
17:15
25.365
-1,09%
Giovedì 22 Ottobre 2026, ore 17.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore beni di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
22 ottobre 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Il
Comparto dei beni di largo consumo
guadagna lo 0,70% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 125.208,34 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: moderato recupero per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: spinge in avanti il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: sviluppi positivi per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore beni di consumo italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Staples
+1,05%
Altre notizie
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: balza in avanti il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
Guide
Finfluencer: chi è, cosa fa e come diventarlo
Un finfluencer è un creator che parla di denaro e finanza attraverso social network, video, podcast, newsletter o altri canali digitali. Può spiegare come funziona un ETF, commentare i mercati...
leggi tutto