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Piazza Affari: scambi in positivo per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore beni di consumo italiano
Performance positiva per il comparto dei beni di largo consumo, che continua la giornata in aumento dell'1,40% rispetto alla chiusura precedente.
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