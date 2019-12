Intesa Sanpaolo sigla accordo con Sisal: la banca arriva in tabaccheria

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -. Il Gruppo bancario, attraversoe Sisal Group, attraverso, hanno costituito unache offrirà una gamma di(prelievi e bonifici) esu tutti i terminali SisalPay presenti nella vastissima rete di oltre 50mila esercizi presentei in tutto il Paese. La nuova realtàIl nuovo amministratore delegato, dopo aver fondato e sviluppato SisalPay, si focalizzerà sull’organizzazione e la crescita della nuova realtà. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominatodella neonata società.La, operativa da Gennaio 2020 e(Intesa Sanpaolo), rappresenterà il primo operatore italiano con modello diBanca 5 è la banca di prossimità del Gruppo Intesa Sanpaolo, focalizzata sull’instant banking, che offre servizi di incasso-pagamento, strumenti transazionali e prodotti bancari semplici per i cittadini, attraverso un’esperienza d’uso unica che coniuga i punti fisici (oltre 17 mila tabaccherie convenzionate) con le piattaforme digitali della Banca.SisalPay è il brand che da oltre 10 anni semplifica la vita degli italiani, migliorando e rendendo più sicuri i pagamenti di tutti i giorni. Per questo di avvale di una capillare rete di punti vendita, oltre all'online ed ai servizi via smartphone.