Borse cinesi in rialzo. Tokyo chiusa

(Teleborsa) - Prima seduta del nuovo anno in rialzo per l'azionario cinese grazie al dato sull', linea di demarcazione tra fase di contrazione e di espansione dell'attività economica. L'ultima sessione del 2019 si era chiusa positiva, per le piazze cinesi, complice l'annuncio della firma a gennaio dell'accordo sui dazi tra USA e Cina.per la festività di Capodanno. Tra le borse cinesi, Shanghai balza dell'1,12% e Shenzhen dell'1,95%. Taiwan sale dello 0,86% mentre Seul cede l'1,02%.Fra le poche borse che chiuderanno più tardi la seduta, Kuala Lumpur guadagna lo 0,42% e Mumbay lo 0,64%, seguita da Hong Kong +1,15% e Sidney +0,11%. Toniche anche Singapore +0,75% e Bangkok +1,13%. Si muove in controtrend Jakarta che arretra dello 0,46%.