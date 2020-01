Coldiretti: "Smog, stop alle auto in città"

(Teleborsa) -e aumentare il verde piantando nuovi alberi per far fronte all'soprattutto a fronte di una "con appena 3È quanto emerge da un'analisi diin riferimento alleper il contenimento dell'inquinamento dell'aria, dal Piemonte alla Lombardia, dall'Emilia Romagna fino alla Capitale.che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi ma in Italiae la situazione peggiora nelle metropoli del nord con valori che vanno dai 17,9 di Milano ai 22 di Torino", si legge nel rapporto."A- sottolinea la Coldiretti -e ad autoveicoli a benzina Euro 2 mentre a: fino a martedì 7 gennaio e i veicoli diesel euro 4 non potranno circolare dalle ore 8 alle ore 19 (per i veicoli commerciali della stessa classe emissiva, il divieto è in vigore dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19)".dove - riferisce la Coldiretti - riguardano le 6 province di Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo e Como con limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano, obbligo spegnimento motori in sosta), il riscaldamento domestico (limitazione all'uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 3 stelle, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni) e l'agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici, divieto assoluto di combustioni all'aperto)".favorendo nelle città lae privato considerato che - evidenzia la Coldiretti - una pianta adulta è capace di catturare dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante è in grado di catturare 20mila kg di anidride carbonica (CO2) all'anno".In questo contesto è positiva lafortemente sostenuta dalla Coldiretti che "prevede attualmente una detrazione ai fini Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (giardini, terrazze), per la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili"."Una misura utile a qualificare le aree urbane ma - conclude la Coldiretti - anche a ridurre l'impatto degli inquinanti nelle città".