Dazi, Coldiretti/Filiera Italia: export agroalimentare cresce il doppio (+6%)

(Teleborsa) - Loche nei primi tre mesi dell'anno fa registrare un nuovo aumento del 6%, il doppio rispetto al dato generale di tutti i settori. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti e Filiera Italia sulla base dei dati Istat sul primo trimestre 2Anche il mese di marzo conferma la crescita negli Stati Uniti, in attesa della decisione di Trump sui dazi al 10%, annunciati e poi sospesi per tre mesi.a annunciato che invierà nei prossimi giorni delle lettere a diversi Paesi per comunicare le nuove condizioni sugli aumenti delle tarrife all'importazione. Le vendite agroalimentare negli Usa salgono nel trimestre dell'11%, secondo l'analisi Coldiretti, con una ripresa anche dell'export generale, seppur supportata dai soli farmaceutici e mezzi di trasporto, oltre che dal cibo.In ottica dazi,embrano comunque andare nella direzione dell'auspicata de-escalation e la speranza è che il dialogo possa prevalere anche tra Ue e Usa, lavorando a una soluzione diplomatica capace di scongiurare una guerra commerciale che avrebbe effetti disastrosi sulle rispettive economie, sottolineano Coldiretti e Filiera Italia. Per tutelare agricoltori e cittadini sarà però importante evitare qualsiasi concessione che possa mettere in discussione il principio cardine della sicurezza alimentare per i consumatori.La domanda mondiale di Made in Italy alimentare - rileva Coldiretti - non solo resiste, mall'altra il valore sempre più riconosciuto del modello della Dieta mediterranea. Se riusciremo a colmare il gap infrastrutturale e rimuovere i tanti ostacoli commerciali , conclude Coldiretti- s