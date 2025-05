Finanza pubblica e governance locale: confronto MEF- Città Metropolitane. Savino: “Serve patto di responsabilità"

(Teleborsa) -presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un incontro istituzionale tra il Governo, rappresentato dalla Sottosegretaria di Stato Sandra Savino, e i vertici delle principali città metropolitane italiane. Erano presenti, tra gli altri, anche il Ragioniere Generale dello Stato e il Capo dell’Ufficio Legislativo Finanze.si inserisce nel percorso di attuazione della riforma della finanza pubblica territoriale, offrendo un’occasione di dialogo diretto tra lo Stato e le città metropolitane su temi cruciali per il futuro degli enti territoriali.Tra i temi centrali dell’incontro,in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Un provvedimento fondamentale, che segna un ulteriore passo avanti nel percorso verso una maggiore autonomia finanziaria e responsabilità fiscale degli enti locali, recependo anche alcune delle proposte delle città metropolitane, tra cui quella relativa alla compartecipazione sostitutiva all’RC Auto.accolta come un passo importante verso una maggiore modernizzazione e razionalizzazione del sistema, è stata oggetto di osservazioni costruttive da parte delle città metropolitane, che hanno sottolineato l’importanza di assicurare continuità, prevedibilità e trasparenza nei flussi finanziari. In particolare, è stato evidenziato come la stabilità delle risorse sia fondamentale per affrontare con efficacia le crescenti esigenze in materia di manutenzione, mobilità e servizi ai cittadini.Numerosi interventiTra le proposte condivise da parte delle Città Metropolitane: l’adozione di strumenti fiscali locali, come il diritto d’imbarco; una maggiore autonomia nella programmazione degli investimenti; e il pieno inserimento delle città metropolitane nei meccanismi decisionali previsti dalla governance multilivello."Ringrazio tutte le città metropolitane per il contributo offerto. È evidente che le criticità da affrontare sono comuni e che serve una risposta condivisa e concreta. Non possiamo più rimandare interventi su scuole, strade e servizi fondamentali: le città chiedono strumenti per programmare e non più solo per gestire l’urgenza", ha dichiarato il Sottosegretario di Stato,a conclusione dell’incontro."C’è però una questione politica che va affrontata con chiarezza: il nostro sistema istituzionale ha bisogno di un riordino profondo. Le funzioni devono essere ben distinte, anche per mettere le città metropolitane nelle condizioni di gestire con efficienza i servizi sul territorio. È un passaggio che richiede coraggio, ma è indispensabile per superare sovrapposizioni e sprechi.Le risorse pubbliche devono essere usate in modo equo e sostenibile, garantendo gli stessi diritti a tutti i cittadini, ovunque vivano. È una sfida che riguarda il presente, ma soprattutto il futuro del Paese.