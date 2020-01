L'indice delle aziende sanitarie viaggia molto alto (+1,81%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna l'1,81%, dopo la chiusura di ieri a quota 205.540,6.L'intanto guadagna l'1,06%, dopo un inizio di seduta a quota 874.Nel, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,96%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,63%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,46%.Tra ledi Milano, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,46%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,26%.