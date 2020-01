Mercato libero luce e gas rinviato al 2022: risparmi cresceranno nel tempo

(Teleborsa) - Dal, come stabilito dal recente, si dirà. Ma quanto conviene passare al mercato libero e come evolverà la possibilità di risparmiare nei prossimi anni? L'ultimoha calcolato lacon il mercato libero nel corso dell'anno appena concluso, ma anche del 2020 e del 2021. E mentre per lail risparmio annuo possibile crescerà, per iltra 2 anni si arriverà arispetto ad ora.Considerando solo la luce, ci accorgiamo comepassando al mercato libero è riuscito adi quanto avrebbe speso rimanendo nel regime di maggior tutela. Nel corso delappena iniziato optare per un fornitore di energia elettrica del mercato libero converrà ancora di più. In tutto l'anno infatti sarà possibile. Ciò significa unrispetto alla maggior tutela. E tra due anni? La situazione tenderà a migliorare ancora. Secondo le proiezioni di SosTariffe.it la concorrenza tra i vari fornitori di energia elettrica dovrebbe consentire diPer ille prospettive di risparmio non sono altrettanto allettanti. Un utente tipo con un consumo annuo di 1400 metri cubi nel corso delè riuscito arispetto alla maggior tutela. Una convenienza minima, che nei prossimi anni tenderà a ridursi ancora. Nelad esempio, si potranno risparmiare ancora. Ma ilsegnerà un. Il mercato liberodi pochissimo (circa 2 euro in tutto l'anno), facendo registrare dunque un saldo negativo sul fronte risparmio).Lo studio infine ha valutato l'evoluzione anche del, per le bollette dunque sia della luce che del gas. Nel complesso, latende a. Se, ad esempio, nel corso delil passaggio al mercato libero per entrambe le forniture consentiva uncomplessivo di, nelle somme che si potranno accantonare saranno anche maggiori. Si potranno risparmiare infatti ben). E anche nelproseguirà il trend positivo, con un risparmio complessivo di. Ciò significa che nel complesso il mercato libero consentirà a un alleggerimento seppur lieve delle bollette di luce e gas., che consentono di mantenere fermo il prezzo dell'energia per un periodo prestabilito di 12 o 24 mesi. P, le tipologie didall'Authority, il cui prezzo viene calcolato partendo dal costo all'ingrosso del gas a cui il fornitore del mercato libero aggiunge un fisso al metro cubo.