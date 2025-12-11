"Giovanissimi e tempo libero", Istat: incontrare gli amici ma anche sport e cultura le attività preferite

(Teleborsa) - Nel 2023 sono soprattutto i maschi a frequentare assiduamente gli amici: più di un ragazzo su quattro li incontra tutti i giorni, contro il 16,4% delle femmine; i contatti "a distanza" sono invece prerogativa delle ragazze che per oltre la metà, contro il 43,2% dei maschi, interagiscono mediante telefono o via web. È quanto rileva lnelÈ pari al 72,5% lapiù volte a settimana. L'86,3% dei ragazzi ha almeno un amico con cui confidarsi (oltre il 90% delle femmine, l'82,1% dei maschi). Il 48,7% è online o al telefono con gli amici più volte al giorno.Oltre il 60% dei giovanissimi praticaal di fuori dell'orario scolastico, soprattutto il calcio tra i maschi, la palestra tra le femmine.Quasi la metà dei ragazzi ha partecipato ad almeno duenei 12 mesi precedenti la rilevazione, la più amata (da tre su quattro) è il cinema. Il 63,7% delle ragazze apprezza la lettura (contro il 39,8% dei maschi).Rispetto agli italiani ievidenziano una minore partecipazione alle attività culturali, ma li superano nella passione per la lettura.