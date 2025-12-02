Saipem rafforza filiera energetica angolana con il progetto New Gas Consortium (NGC) Quiluma & Maboqueiro

Saipem

(Teleborsa) - È stato inaugurato nei giorni scorsi l’didel, realizzato dasu incarico di, nell’ambito di un contratto EPC assegnato nell’ottbre 2022. "Saipem raggiunge così un importante milestone nell’ambito di un progetto strategico per lo sviluppo del primo gas non associato in Angola, contribuendo alla valorizzazione delle risorse energetiche del Paese", ha sottolineato l'azienda in una nota. Alla cerimonia ha presenziato il Presidente della Repubblicae le principali istituzioni nazionali.Ilassegnato a Saipem nell’ottobre 2022 prevedeva, oltre alla costruzione dell’impianto di trattamento del gas a terra a Soyo, anche la realizzazione di una piattaforma offshore. L’incarico rientra in un pacchetto di due commesse, una offshore e una onshore, che hanno sviluppato oltre 20 milioni di ore lavorate in cantiere senza infortuni, a conferma degli elevati standard di sicurezza adottati da Saipem.Ilrappresenta il primo sviluppo di gas non associato ine "costituisce una tappa strategica per la sicurezza energetica del Paese", si legge nella nota. L’impianto sarà collegato al sistema Angola LNG, contribuendo a valorizzare le risorse nazionali e a rafforzare la filiera energetica.