Aeroporto di Bari, inaugurata la nuova VIP Lounge

(Teleborsa) - All'apre la nuova, inaugurata domenica mattina dal presidente di Aeroporti di Puglia,, dal presidente della Regione Puglia,e dal sindaco di Bari,L'iniziativa garantirà, ma soprattuttoper l'attesa in aeroporto, dei clienti business traveller e frequent flyer e per migliorarne l’esperienza di viaggio. Alla Executive Vip Lounge possono accedere i titolari delle fidelity card- TOP e PLUS - i passeggeriche hanno sottoscritto un accordo di accesso, che al momento sono: Gruppo(Luftansa, Swiss, Austrian);(solo i voli operati dalla compagnia francese); S7; Iberia Express; Turkish Airlines e i titolari di card"Oggi raggiungiamo un altro importante traguardo e mi fa piacere che ad inaugurare l’Executive Vip Lounge sia Anna Dello Russo, professionista pugliese, conosciuta nel mondo, che non ha mai tradito le sue origini, mantenendo ben salde le sue radici", ha dichiarato il, ricordando che lo scalo barese "eccelle sempre più per elevati standard di qualità dei servizi e delle infrastrutture, grazie al lavoro sinergico di tutta la squadra e al sostegno, costante, della Regione Puglia"."Siamo convinti – ha continuato – che la nuova Executive Vip Lounge, realizzata con l'innovativa formula del co-marketing, possa rappresentare un luogo di scambio, di confronto, ma soprattutto un'isola felice, nella quale cogliere appieno i profumi e i sapori della Puglia".A realizzare la Executive Vip Lounge dell’aeroporto di Bari, con l’innovativa formula del, è stata la, scelta da una commissione presieduta da Peter Benson Miller, direttore artistico dell’American Academy di Roma. La nuova struttura si sviluppa per circa 200 metri quadrati nell'area imbarchi dell’aeroporto barese ed è stata pensata per consentire alla clientela un viaggio esperenziale(vini e prodotti tipici del territorio).