Lieve ribasso per l'indice media italiano (-0,65%)

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

mid-cap

Mondadori

RCS

small-cap

Sole 24 Ore

Cose Belle D'Italia

Cairo Communication

(Teleborsa) - Ilsi muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha avviato gli scambi a quota 11.648,9, con un decremento di 75,19 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 227, dopo aver avviato la seduta a 227.Tra leitaliane, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,75% sui valori precedenti.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.Tra ledi Milano, composto ribasso per il, in flessione dell'1,45% sui valori precedenti.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,14%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,13%.