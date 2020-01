Cina, PIL 2019 ai minimi da 29 anni per guerra dazi

(Teleborsa) - Le previsioni degli esperti si sono avverate: laè ancora in rallentamento. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino,principalmente per colpa della guerra dei dazi con gli USA. Intanto il 15 gennaio 2020, è avvenuta la firma del tanto sospirato accordo commerciale di fase 1 che stava tenendo sotto scacco l'intera economia globale.Deluse le attese del mercato che erano per un +6,2%. L'obiettivo di crescita del Governo era fissato tra il 6% e il 6,5%. Nel 2018 si era registrato un incremento del PIL cinese pari al 6,6% e nel 2017 al 6,7%.Il quarto trimestre del 2019 ha registrato, invece, un'espansione dell'economia del 6% mentre su base congiunturale l'aumento è stato dell'1,5%, in perfetta linea con le attese degli analisti.Cosa si prevede per il 2020? Secondo gli esperti il PIL cinese potrebbe rallentare ancora, mostrando una crescita del 5,9%.