Calo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (-0,91%)

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha aperto a 131.368,4, in calo dello 0,91% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 610, dopo aver avviato la seduta a 613.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,20%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,82%.