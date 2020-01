Lieve ribasso per il comparto dei servizi finanziari in Italia (-0,33%), netto calo registrato da Gequity

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo ilIlha terminato gli scambi a quota 110.575,7, con un decremento di 367 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 528, dopo aver avviato la seduta a 523.Tra leitaliane, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,77%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,71%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,55%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 7,32%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 5,04% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,07% sui valori precedenti.