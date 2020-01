(Teleborsa) - Oltre, in testa Spagna, Germania e Francia, ma anche tanti paesi dSono questi idigiunto allae diche hanno chiuso i battenti oggi, mercoledì 22 gennaio, dopo un’altraLediinauguratedal Ministro per i Beni, le Attività Culturali e il Turismohanno aperto l’anno confermandosi un volano potente per lo sviluppo diche si nutre die che rappresenta il meglio dellaper indicare il futuro delUn settore income testimoniano leche di edizione in edizionedegli espositori e dei visitatori.in apertura dell’anno si consolidano, dunque, comein cui si definiscono leLuogo in cui si incontra ilprovenienti da oltreconcludono- E per offrire un ulteriore punto di osservazione sul foodservice dolce da quest’anno è nata laha ospitatohanno condiviso la lorosu come cambianoquali sono lee quali leche segneranno l’anno