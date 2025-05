Tinexta, perfezionato conferimento in Tinexta Defence del 14% di Defence Tech

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha comunicato cheda parte di Starlife in Tinexta Defence di 3.713.650 azioni ordinarie prive del valore nominale di, rappresentative dell'intera partecipazione, pari al 14,54% del capitale sociale di Defence Tech, detenuta da Starlife.Successivamente al Conferimento, l'di Tinexta Defence sarà il seguente: Tinexta deterrà una quota di nominali 25.000 euro, pari all'85,46% del relativo capitale sociale, e Starlife deterrà una quota di nominali 4.253 euro, pari al 14,54% del relativo capitale sociale. È stata modificata la denominazione di Tinexta Defence in Tinexta Defence Holding e quello di Defence Tech in Tinexta Defence.