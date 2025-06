MICAM alla 100^ edizione nel segno della tradizione e dell'innovazione

(Teleborsa) - Conto alla rovescia per la, il salone internazionale della calzatura che andra` in scenaalla Fiera di Milano Rho. Un’edizione unica perdella prossima collezione primavera-estate 2026, ma anche perdella kermesse, all'insegna del Made in Italy, del know-how, dell'innovazione e della vision."MICAM 100 sara` un’occasione straordinaria per celebrare la cultura della manifattura calzaturiera – afferma, Presidente MICAM e Assocalzaturifici – Ospiteremo un nuovo palinsesto di eventi e approfondimenti curato da un partner d’eccellenza".Il 2025 rappresenta un anno speciale anche per, che festeggiaal servizio delle imprese italiane del settore.