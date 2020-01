Fisco Day, domani 2 ore di blocco uffici Agenzia delle Entrate e delle Dogane

(Teleborsa) -. È questa la principale motivazione alla base dello stop che,Per i sindacati con l'attuale "carenza di personale che non permette ormai nemmeno più di coprire i servizi essenziali" si tratta, infatti, di "un'utopia".Laproseguirà il prossimocon una"Continuiamo ad assistere alle passerelle televisive dei nostri governanti che assicurano che nel 2020 dalla lotta all'evasione fiscale arriverà un tesoretto di oltre 3 miliardi. Nella situazione attuale questa è un'utopia eche è attribuibile esclusivamente a coloro che non si stanno occupando di investire nella macchina fiscale e nei suoi lavoratori" affermano, in una nota, i sindacati.Tra levi è ilche non viene erogato da oltre due anni "nonostante tutti gli obiettivi fissati dalle convenzioni con il ministero dell'Economia siano stati puntualmente raggiunti". I sindacati denunciano, inoltre,un'organizzazione obsoleta e la paralisi dovuta all'assenza di un interlocutore, in quanto la politica non è stata capace di nominare né i direttori dell'Agenzia, nomine di competenza governativa, né i comitati di gestione, la cui nomina spetta invece al solo Ministro dell'Economia". A segnare l'inizio della protesta è stata lain particolare, esprime preoccupazione in vista della(prevista per il prossimo 31 gennaio) e del conseguente aumento esponenziale dei traffici merci sull'Italia. "L'agenzia – fanno sapere i sindacati in una nota – non ha il personale per fronteggiare una probabile emergenza, né i soldi per il pagamento dei servizi istituzionali e delle indennità previste per legge. Stiamo difendendo i nostri salari ma soprattutto il nostro diritto/dovere di lavorare per lo Stato e i suoi cittadini in maniera concreta ed efficace, con un'organizzazione moderna e funzionale".