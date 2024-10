Federcontribuenti presenta un esposto al garante sul concordato preventivo biennale

(Teleborsa) - "Grave ilusato nelle lettere che minacciano controlli fiscali più severi per coloro che non aderiranno al concordato.Questo metodo coercitivo è lesivo della libertà di scelta dei cittadini. Vogliamo continuare con le vessazioni ai contribuenti dopo gli anni bui di Equitalia?". Così ilannunciando l'esposto alnell'ambito delle comunicazioni riguardanti il Concordato preventivo biennale che "si ritengono scorrette e potenzialmente in contrasto con le normative vigenti". Il ricorso è stato presentato con l'Nella segnalazione, l', managing partner dello Studio legale, hanno posto l'accento su unalegate alle modalità con cuista inviando comunicazioni massive ai contribuenti, promuovendo l’adesione al CPB. Secondo quanto rilevato nell’esposto, tali comunicazioni violerebbero i principi fondamentali di, sanciti dallo Statuto del Contribuente. Di particolare gravità, sottolinea l’esposto, è il, che menzionano esplicitamente un possibile incremento delle attività di controllo nei confronti dei contribuenti che scelgono di non aderire al concordato. Tale atteggiamento viene considerato lesivo della libertà decisionale dei cittadini, privati della possibilità di verificare in modo chiaro e trasparente i criteri che sottendono le proposte di adesione."È, privati della possibilità di verificare i criteri che determinano le proposte di concordato e minacciati esplicitamente di controlli fiscali più severi se non aderiscono - ha dichiarato-. Questa prassi limita gravemente la libertà decisionale del contribuente e contrasta con i principi costituzionali di equità e trasparenza".Ecco perchéaffinché venga ripristinato il rispetto delle norme a tutela dei cittadini, e affinché l’Agenzia delle Entrate modifichi le comunicazioni inviate, garantendo che esse non si configurino come strumenti coercitivi, bensì come mezzi di informazione corretta e imparziale, nel pieno rispetto dei diritti dei contribuenti.A supporto di questa attività e per garantire una completa informazione ai contribuenti, l'associazione ha lanciato un sito web dedicato, da dove è possibileche illustra tutti gli elementi da considerare prima di iscriversi e aderire al Concordato Preventivo Biennale. Il sito fornisce informazioni complete e trasparenti, con l'obiettivo di aiutare i cittadini a prendere decisioni informate e consapevoli.