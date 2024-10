Manovra stasera in CdM. Giorgetti prosegue trattative a oltranza

(Teleborsa) -per mettere a punto gli. Lo hanno chiarito ieri sera alcune fonti vicine al Ministero dell'Economia, chiarendo che ilper la definizione della manovra" e che "ile andrà avanti a oltranza".Confermatimentre sul fronte delle entrate, la soluzione si concentrerà "soprattutto" su, mentre viene confermato cheIlè stato convocato per, con all'rodine del giorno ile, a sorpresa, anche la, che avrebbe dovuto essere approvata entro il 20 ottobre prossimo. Il CdM chiuderà una giornata molto impegnativa per la, che in mattinata riferirà alle Camere in vista del Consiglio europeo, per chiudere la giornata con la sua terza Manovra economica.Riassumendo per grandi numeri la finanziaria, il governo ha in programmadi euro, ma le entrate si fermano a 16 miliardi, generando unperlopiù con la, che vale circa 3 miliardi, con il contributo della, che potrebbe valere altri 1,3 miliardi circa, e con il, posto che si ragiona sul riallineamento delle accise su gasolio e benzina.Sul fronte degli, i più importanti riguardano la conferma del, che verrebbero finanziari dal concordato preventivo delle imprese e dal ravvedimento operoso. L'altra fetta consistente di risorse dovrebbe riguardare il. Sono poi previsti altri 2 miliardi, forse anche 3 miliardi, per la sanità e lo smaltimento delle liste d'attesa. Possibile anche il mantenimento delanche per l'anno prossimo, mentre sul fronte delle, si parla di un incentivo alla permanenza sul lavoro e di unoltre a quanto previsto dalla piena indicizzazione all'inflazione. Risorse anche per il